У драконів почалася нежить, а Ейфелева вежа ледь завалилась

Вік льодових скульптур, якими прикрасили Вінницю до Нового року, виявився закоротким. Через тепло підтанула і відвалилася голова у льодяного тата зі скульптурної композиції, яка зображала родину.

У драконів почалася “нежить, - з носа льодяних скульптур капає вода.

А вінницька новорічна ”фішка” - Ейфелева вежа на “Парижі” ледь не завалилась і її відпавили "спочивати" в холодильник.

Варто зауважити, що їй піти у небуття добряче допомогла молодь. Бажаючи мати на пам'ять ефектне фото, її обнімали, залазили на постамент ногами, гладили долонями і навіть лизали...