На обласній ялинці побували 1200 діток

У муздрамтеатрі ім. Садовського відбулася обласна новорічна ялинка, на яку завітали 1200 дітей із родин, які опинились у складних життєвих обставинах.

Малят привітали заступник голови обласної державної адміністрації Любов Спірідонова та голова обласної Ради Сергій Татусяк.

Дід Мороз та Снігуронька провели з дітьми веселі вікторини та конкурси, а активність завжди винагороджується - кожний маленький конкурсант отримав приз.

Продовжуючи святкове чарівне дійство діти із задоволенням спостерігали, як на сцені театру Снігуронька, Котигорошко та триголовий Дракон рятували Чарівну Ялинку, яку викрали лиходії. Це було справжнє феєричне шоу з грою світла, музики та акторської майстерності, яке принесло і дітям, і дорослим безліч позитивних емоцій, адже добро завжди перемагає.

З гарним святковим настроєм діти на завершенні вистави отримали солодкі подарунки від голови обласної державної адміністрації Миколи Джиги та голови обласної Ради Сергія Татусяка.

На дітей, які приїхали з районів та міст області, чекав святковий обід.