У Вінницькій області прийняли Бюджет "побирання"

Прогноз загального фонду обласного бюджету визначено в сумі 645006,1 тис.грн., що становить 7,4% до очікуваних надходжень 2011 року в спів ставних умовах, в тому числі: доходів, що враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів (перший кошик) – 634356,5 тис.грн. на України; доходів, що не враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів – 10649,6 тис.грн. на рівні розрахункових показників Міністерства фінансів.

Основним бюджетоутворюючим податком обласного бюджету є податок на доходи фізичних осіб, який займає 93% доходів загального фонду.

Основний акцент при розрахунку на 2012 рік видатків на фінансування обласної ради та закладів соціально-культурної сфери, які фінансуються з обласного бюджету, а також заходів та програм у цих галузях зроблено на необхідності стовідсоткового забезпечення потреби в асигнуваннях на оплату праці з нарахуваннями, енергоносії та комунальні послуги та першочергового спрямування коштів на медикаменти, перев’язувальні матеріали, продукти харчування, інші захищені статті бюджету та першочергові поточні видатки, без яких неможливе нормальне функціонування державних установ.

На капітальні видатки в освіті виділили лише 9 мільйонів гривень, а от на захищенні статті по фонду заробітної плати Головного управління праці та соціального захисту населення обіцяли задовольнити потреби на 100%.

Розмір мінімальної заробітної плати підвищуватиметься протягом року 6 разів і становитиме: з 1 січня 2012 року – 1073 грн.; з 1 квітня1094 грн.; з 1 липня – 1102 грн.; з 1 жовтня – 1118 грн.; з 1 грудня – 1134 грн.

У 2012 році зменшуються надходження від збору за першу реєстрацію транспортного засобу (доходи другого кошика) на 500 тис.грн. Також зменшується рівень субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи порівняно з 2011 роком на 70,100 тис.грн. За словами заступника начальника Головного фінансового управління ОДА Олександра Мушинського, видатки на оплату енергоносіїв та соцзахист – сума менше очікуваної. А голова постійної комісії з питань бюджету облради Наталія Гетце зазначила, що на повне забезпечення соціальних пільг необхідно 3,5 бюджети, і тому необхідно пільги про інвентаризувати та призначати їх адресно.