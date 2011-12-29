Кожний десятий економічно активний вінничанин — безробітний

Чисельність зайнятого населення Вінницької області віком 15-70 років за 9 місяців 2011 року збільшилася порівняно з відповідним періодом 2010 року на 0,6% і становила 702,6 тис. осіб.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Рівень зайнятості населення збільшився з 57,8% до 58,7% (середній по Україні – 59,5%). Рівень безробіття економічно активного населення, визначений за методологією Міжнародної організації праці, зменшився з 9,9% до 9,6% (середній по Україні – 7,8%), у т.ч. населення працездатного віку – з 11,0% до 10,8% (середній по Україні – 8,5%).

Частина підприємств продовжують запроваджувати режим неповної зайнятості працівників. У листопаді 2011р. кількість працівників, які знаходилися у відпустках без збереження заробітної плати складала 0,2 тис. осіб, або 0,1% середньооблікової кількості штатних працівників. Кількість працівників, які працювали в режимі скороченого робочого дня (тижня), становила 9,2 тис. осіб, або 2,9% середньооблікової кількості штатних працівників.

Виходячи з обсягів виконаних робіт (послуг) і випуску продукції, рівень завантаження працівників у листопаді 2011р. відповідно до встановленої тривалості робочого часу в цілому по економіці становив 95,6% штатної кількості.