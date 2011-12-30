На виборах в Липовецькому районі кандидатами будуть персони VIP

Вінницька обласна виборча комісія 29 грудня на своєму засіданні оголосила про початок виборчого процесу з обрання депутата обласної ради по округу № 19, що в Липовецькому районі. Голосування призначено на неділю, 26 лютого. Про це повідомив голова ТВК Павло Лесик.

Вінницька обласна рада рішенням сесії має затвердити кошторис витрат на виборчу кампанію.

Висування кандидатів має відбутися не раніше як за 34 дні до початку власне виборчого процесу. Перед тим представники політичних сил мають скликати обласні конференції, на яких представлять своїх кандидатів по одномандатному мажоритарному округу № 19.

За інформацією УНІАН, поки що відомо, що своїх кандидатів виставлятимуть дві провідні політичні сили області – провладна (Партія Регіонів) і опозиційна („Батьківщина”). Це будуть люди знані і відомі на теренах області.