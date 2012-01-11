Вінницький шахіст – у двадцятці кращих юніорів світу

Всесвітня шахова федерація (ФІДЕ) представила рейтинг-лист на 1 січня 2012 року. Трійку лідерів світового рейтингу становлять Магнус Карлсен (Норвегія, 2835), Левон Аронян (Вірменія, 2805) та Володимир Крамник (Росія, 2801). Львівський гросмейстер Василь Іванчук займає 8-у позицію. Взагалі, до світової сотні входять 9 шахістів України.

На жаль, перший за всю історію вінницький гросмейстер Сергій Федорчук, який нині мешкає у Парижі, але продовжує представляти місто над Бугом, останнім часом не потрапляє до першої сотні, де перебував кілька років тому. Проте інший вінничанин Ілля Нижник, який минулого року став наймолодшим гросмейстером планети, у списку 20-ти найсильніших юніорів світу перебуває на престижній 16-й позиції.



