На дні ставка знайшли 4 снаряди і міну

Чергову порцію вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни 10 січня знайшли мешканці села Зозів Липовецького району у спущеному місцевому ставку. Як було встановлено місцевими рятувальниками, на дні водойми знаходились три одиниці боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни.

Про це повідомила прес-служба УМНС у Вінницькій області.

За словами керівника групи піротехнічних робіт УМНС у Вінницькій області Сергія Гайдиша, на місце виявлення небезпечних знахідок було проведено додаткову розвідку місцевості та виявлено ще два артилерійські снаряди.

Загалом було знайдено чотири снаряди калібру 88, 76, 75 та 57 міліметрів, а також 82-міліметрову мінометну міну. Згодом ці вибухонебезпечні предмети були знешкоджені у безпечному місці.