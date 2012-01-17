У Вінниці залишиться 250 маршруток

Вінницька міська влада, впроваджуючи нову схему організації руху громадського транспорту, вирішила, що місту вистачить 250 маршрутних таксі.

Про це повідомив міський голова Володимир Гройсман.

За словами мера, наразі вже 202 приватних перевізники зголосилися працювати інтегровано в рамках єдиної комунальної системи пасажироперевезень. Всього ж місту, за підрахунками науковців ВНТУ, потрібно 250 “бусів”, на котрих відповідно до чинних нормативів, позмінно працюватимуть 625 водіїв.

Термін закінчення прийому заявок від маршрутників — 19 січня.

Маршрутки переважно здійснюватимуть підвіз пасажирів до великих вузлів та ліній електротранспорту, а також “перекриватимуть” маршрути, де електротранспорт та великогабаритні автобуси впоратись із пасажиропотоками не зможуть. Всього ж для них у Вінниці планують залишити 28 маршрутів.