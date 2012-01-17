ПДВ-платникам Вінниччини відшкодовують кошти

Зокрема грошовими коштами на банківські рахунки було повернуто 221,6 млн.грн., в рахунок погашення платежів із ПДВ – 170,1 млн.грн.

Минулоріч право на автоматичне повернення податку на додану вартість мали два платника податків регіону: ТОВ „Барлінек Інвест” та ЗАО „Глуховецький каоліновий завод”. Впродовж 2011 року їм було відшкодовано 34,2 млн. грн. та 3,7 млн. грн. відповідно.

Про це повідомили УНІАН у відділі ЗГ за інформацією відділу контролю за відшкодуванням ПДВ ДПА у Вінницькій області.

Загалом у 2011 році вінницькі платники податку на додану вартість заявили до бюджетного відшкодування 237,9 млн. грн. За результатами проведених у 2011 році перевірок попереджено безпідставне бюджетне відшкодування ПДВ на 169,1 млн. грн., у тому числі 138,5 млн. грн. по деклараціям із заявленими на відшкодування сумами на розрахунковий рахунок, 30,6 млн. грн. – по деклараціям із заявленими сумами в рахунок майбутніх платежів.