На Вінниччині відкриють 3 нові ферми

У Вінницькій області в 2012 році планується відкрити 3 сучасні ферми на 2700 голів худоби.

Про це на брифінгу 19 січня сказав голова Вінницької облдержадміністрації Микола Джига, повідомили УНІАН у прес-службі ОДА.

За словаим губернатора, 2 сучасні ферми по 1200 голів планується відкритиу с. Сьомаки та Станіславчик у Жмеринському районі та 1 комплекс на 300 голів у Бершадському районі ТОВ «Осіївський».

М. Джига також зазначив , що 2012 року почнеться будівництво ще 7 сучасних ферм, які будуть введені у дію 2012 року.

Він додав, що всього у молочному скотарстві, починаючи з 2012 року, буде реалізовано 34 інвестиційних проекти на суму близько 2 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, у Вінницькій області до 2015 року планується збудувати 30 ферм на 36 тис. голів.