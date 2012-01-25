Вінниччина стовідсотково обладнана теплоенерголічильниками

За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, завдання щодо 100 відсоткового оснащення підприємств комунальної теплоенергетики засобами обліку фактичного відпуску теплової енергії Вінницькою областю виконано в повному обсязі.

Про це повідомило Головне управління житлово–комунального господарства, енергетики та зв’язку Вінницької облдержадміністрації.

При середньому показнику оснащення житлового фонду приладами обліку та регулювання теплової енергії по країні 36 %, показник Вінницької області складає 69%.

З даного питання Вінницька область поділяє перше місце з Львівською областю.