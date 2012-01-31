Заклади профтехосвіти «накрутили» з фінансами

Протягом 2011 року фахівці Держфінінспекції у Вінницькій області провели ревізії у 22 професійно-технічних навчальних закладах, під час яких виявили порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на загальну суму 4,8 млн грн.

Про це повідомила Прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області.

Так, посадовими особами Браїлівського професійного ліцею, без відповідного дозволу органу управління вищого рівня, незаконно відчужено державне майно, вартістю понад 549 тис. грн, шляхом передачі його у приватну власність.

У 2009 – 2011 рр., всупереч законодавства, до Немирівського професійного ліцею по окремих спеціальностях понад ліцензований обсяг прийнято 15 осіб, до Вищого професійного училища №7 м. Вінниці – одну, на чиє навчання із бюджету витрачено майже 128 тис. грн.

Поряд з тим, протягом згаданого періоду, за відсутності відповідної акредитації, в Тульчинському вищому професійному училищі № 41 та Вищому професійному училищі №11 м. Вінниці на контрактній основі підготовлено 191 робітника за кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», за що одержано 509 тис. грн. доходів.

Також, ревізори виявили непоодинокі випадки зарахування учнів до закладів профтехосвіти у кількості, що перевищувала обсяги державного замовлення, однак їх навчання, всупереч законодавства, здійснювалося на безоплатній основі. Таким чином, Державний навчальний заклад «Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну» недоотримав понад 349 тис. грн., Михайловецький професійний аграрний ліцей – 239 тис. грн., Немирівський професійний ліцей – 85 тис. грн., Вінницький професійний ліцей переробної промисловості – більш як 83 тис. грн. тощо. Загальна ж сума недоотриманих доходів склала 962 тис. грн.

В дев’яти навчальних закладах встановлені випадки незаконного покриття витрат сторонніх юридичних і фізичних осіб, а також спеціального фонду кошторису за рахунок загального, що призвело до додаткового його навантаження на суму понад 95 тис. грн.

У восьми навчальних закладах виявлено ряд порушень при нарахуванні та виплаті стипендій на загальну суму близько 688 тис. грн.

Зокрема, з порушенням п.7 Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 №882, у Комаргородському, Кузьминецькому та Михайловецькому професійних аграрних ліцеях, Вінницькому професійному ліцеї переробної промисловості і Тульчинському вищому професійному училищі №41 учням виплачені матеріальні допомоги та премії у розмірах, що перевищують 10% загального обсягу стипендіального фонду, на що надмір витрачено майже 189 тис. грн.

Водночас, учнів Гніванського ПТУ, Ольгопільського та Зозівського професійних аграрних ліцеїв та Тульчинського вищого професійного училища №41 за наказами керівників безпідставно позбавлено академічної стипендії на загальну суму більш як 320 тис. грн., чим порушено вимоги чинного законодавства.

Численними є й порушення, пов’язані із оплатою праці. Їх під час ревізій виявлено на загальну суму понад 544 тис. грн.

Так, керівникам Браїлівського професійного ліцею, Гніванського професійного ліцею, Державного професійно-технічного навчального закладу «Мазурівський аграрний центр професійно-технічної освіти», Барського професійного будівельного ліцею, Тульчинського вищого професійного училища №41 та їх заступникам без рішення органів вищого рівня нараховано і виплачено премій на суму понад 50 тис. грн.

У Професійно-технічному училищі №21 м. Калинівки та Кузьминецькому професійному аграрному ліцеї, за відсутності відповідних наказів керівників закладів, бухгалтерські служби незаконно нарахували працівникам премії на суму 75 тис. грн і 54 тис. грн. відповідно, які в подальшому виплачені у повному обсязі.

Крім того, посадові особи ПТУ № 21 м. Калинівки замість повернення до бюджету невикористаних у грудні 2010 року 82 тис. гривень, спрямували їх до державних цільових фондів, а працівники бухгалтерських служб Тульчинського вищого професійного училища № 41 та Кузьминецького професійного аграрного ліцею незаконно перерахували до органів Пенсійного фонду України більш як 45 тис. грн. внесків на фонд оплати працюючих інвалідів.

За недотримання вимог чинного законодавства на посадових осіб навчальних закладів складено 71 протокол про адміністративну відповідальність, 10 посадових осіб притягнені до дисциплінарної відповідальності.

Матеріали шести ревізій передані на розгляд до правоохоронних органів, які проти посадових осіб Професійно-технічного училища №21 м. Калинівки та Михайловецького професійного аграрного ліцею порушили дві кримінальні справи. За результатами розгляду вказаних кримінальних справ, двох посадових осіб ПТУ № 21 м. Калинівки засуджено за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України та призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 9 тис. грн.

За допущені порушення бюджетної дисципліни до 10 навчальних закладів професійно-технічної освіти застосовано фінансові санкції у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами на реєстраційних рахунках, відкритих в органах Державного казначейства.