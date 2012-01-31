У Вінницькій ОДА говорили про дозвільну реформу

З 1 січня 2012 року починає діяти закон щодо видачі документів дозвільного характеру виключно через державних адміністраторів. Адже серед пріоритетів державної влади – спрощення умов ведення підприємницької діяльності, скорочення списку дозвільних документів та ліцензованих видів діяльності, спрощення митних процедур.

За дорученням губернатора Миколи Джиги 31 січня у приміщенні Вінницької ОДА пройшов семінар-нарада щодо організації роботи дозвільних центрів області. Участь у семінарі взяли начальник управління дозвільної системи у сфері господарської діяльності Мінекономрозвитку України Олександр Андрєєв, заступник голови облдержадміністрації Володимир Барецький, адміністратори дозвільних центрів регіону та відповідальні працівники дозвільних органів Вінницької області. Основна мета семінару – забезпечення організації електронного документообігу та автоматизованого обміну даними між місцевими дозвільними центрами та дозвільними органами.

У 2005 році згідно з Рішенням виконкому міської ради, у Вінниці було створено Єдиний дозвільний центр.

Необхідність забезпечити надання суб'єктам господарювання та громадянам адміністративних послуг сучасного європейського рівня, потреба у їх алгоритмізації, а також впровадження у Вінницькій міській раді системи управління якістю за міжнародним стандартом ISO 9001:2000 (травень 2007 року) зумовили створення Центру адміністративних послуг «Прозорий офіс». Ініціатором виступив Вінницький міський голова В.Гройсман.

Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс» - унікальний проект для України, який об’єднує представників усіх виконавчих органів міської ради, різних державних органів (управління земельних ресурсів Держкомзему м. Вінниці, Головне управління МНС у Вінницькій області, Вінницька міська та обласна СЕС, Держземінспекція у Вінницькій області, державна податкова інспекція м. Вінниці, Головне управління ветеринарної медицини у Вінницькій області, ГУМВС України у Вінницькій області, Басейнове управління водного господарства р. Південний Буг, Державна інспекція архітектурно-будівельного контролю у Вінницькій області) та адміністраторів дозвільної системи.

У «Прозорому офісі» на сьогоднішній день надається 133 адміністративні послуги, що відносяться до компетенції виконавчих органів міської ради, та 50 адміністративних послуг, що відносяться до компетенції місцевих та регіональних державних органів влади. Усі документи дозвільного характеру, а також документи за результатами розгляду звернень фізичних та юридичних осіб, що звертаються за вирішенням різних питань до виконавчих органів міської ради, приймаються та видаються через Центр.

За результатами Всеукраїнського конкурсу «Кращий дозвільний центр», який проводився у вересні 2009 року, вінницький Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс» посів І місце серед дозвільних центрів міст обласного значення.

Проте якщо говорити про подібні центри в області, тут є ряд проблем: недостатня кількість державних реєстраторів, майже у всіх райцентрах працює тільки по 1 держадміністратору, а цього буде недостатньо, аби задовольнити звернення всіх охочих.

- Електронна система документообігу створює оптимальні умови для ефективної роботи дозвільних центрів і дозволяє виключити суб’єктивний людський фактор, що впливає на швидкість та якість надання послуг, - говорить начальник управління дозвільної системи у сфері господарської діяльності Мінекономрозвитку України Олександр Андрєєв. – Згідно з дорученням першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія Клюєва щодо забезпечення електронного документообігу між державними адміністраторами та місцевими дозвільними органами, такі нововведення сприятимуть підвищенню якості адміністративних послуг для підприємців та налагодженню взаємодії з органами влади. Проте на сьогодні існує проблема: загалом підключено лише 20-30%, а це надзвичайно мало, і до того ж, є складнощі з отриманням інформації з Єдиного державного реєстру.

Як зазначив В.Барецький в області створені та діють 33 дозвільні центри, в тому числі у 27 районах та 6 містах обласного значення. Кількість призначених державних адміністраторів становить 34 осіб, а протягом 2012 року заплановано збільшити їх кількість до 42 осіб.

Також під час наради порушувалося питання щодо відповідності кандидатів на посади державних реєстраторів вимогам законодавства. Адже з 13 січня 2012 року вступив у дію Закон України про посилення відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування за порушення законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру. Закон передбачає штрафи від 510 до 1190 гривень за такі за адміністративні правопорушення, як: відмова у видачі документів дозвільного характеру з підстав, не встановлених законом; безпідставне анулювання дозвільного документа; безпідставна відмова державним адміністратором у прийнятті заяви для отримання дозвільного документа тощо.

