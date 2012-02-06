На Вінниччині проводять тренінги по впровадженню інклюзивної освіти

На базі Барського міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Еверест» відбувся науково-практичний семінар фахівців психологічної служби спільно із працівниками соціальної сфери на тему: «Актуальні проблеми навчання та виховання людей з інвалідністю в інтегрованому освітньому і соціальному середовищі».

Про це повідомляє Інтернет-представництво Вінницької ОДА.

До роботи зібрання долучились також науковці Глухівського національного педагогічного університету ім. Олександра Довженка, працівники Барського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. Михайла Грушевського, представники громадських організацій - Барської районної Асоціації захисту та допомоги інвалідам «На крилах довіри», районної громадської організації «Добротворець», Вінницької обласної громадської організації Асоціації «Відкриті серця».

У пленарній частині засідання висвітлювалися питання щодо запровадження інклюзивного навчання в районі, про перші кроки з даного напрямку, здійснені відділом освіти, про надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами.

Окрім того, працівники Вінницького міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» провели заняття з елементами тренінгу «Уроки особливого етикету», основною метою якого було сформувати толерантне ставлення до осіб з обмеженими можливостями.

По завершенню семінару усім учасниками безкоштовно презентовано наочний методичний матеріал для проведення просвітницької роботи з учнями, педагогами та батьками.

