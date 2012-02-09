Бюджет профінансує тільки третину обласних програм

На Вінниччині прийнято 72 обласних програми. Теоретично вони є найбільш дієвим засобом активізації регіонального ресурсного потенціалу, а практично – не завжди мають фінансове забезпечення для ефективної реалізації.

Як повідомило офіційне Інтернет-представництво Вінницької облради, у 2011 році 29 програм, або майже половина від тих, які перебувають на контролі голови облради, були позбавлені фінансового забезпечення.

– Наприклад, на виконання заходів програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у Вінницькій області на 2010-2015 роки ні в 2010, ні в 2011 роках з обласного бюджету не виділено ні копійки. І це в той час, коли Президент, Кабінет Міністрів України, європейська спільнота приділяють цьому питанню першочергову увагу і в області заходи щодо зменшення споживання енергоресурсів також є пріоритетними, – прокоментував голова облради Сергій Татусяк.

Він також зазначив, що не кращі перспективи відносно фінансування програм і на 2012 рік. Обласним бюджетом передбачено фінансування лише 21 програми із 60 діючих. Одним із шляхів вирішення ситуації Сергій Татусяк назвав активізацію роботи щодо участі місцевих органів влади в державних та міжнародних програмах і конкурсах, які надають грантові фінансові та матеріальні ресурси.