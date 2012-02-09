Чотитрирічна дівчинка впала в окріп
12:11, 09 лютого 2012Вінниця
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Обпекла спину і сіднички
Вчора лікарям Тульчинської ЦРЛ чимало клопоту, а родичам - хвилювань завдала маленька пацієнтка, яка потрапила до медичної установи з опіками.
Як повідомило УМНС у Вінницькій області, чотирирічна мешканка с. Ганопіль Тульчинського району не зважила на небезпеку, якою загрожує гаряча вода і, граючись, впала у ємність з окропом.
Дитина ошпарила спину, отримала опіки правого стегна та лівого плеча 3-А і 3-Б ступеня (18% шкіряного покрову.
Дівчинка госпіталізована до реанімаційного відділення Тульчинської ЦРЛ. Наразі лікарі оцінюють її стан як середньої важкості.
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