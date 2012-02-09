У Вінниці буде цех з ремонту і модернізації ліфтів

У Вінниці створюється цех з виготовлення комплектуючих, модернізації та ремонту ліфтів.

Про це повідомив директор Департаменту житлового господарства Вінницької міськради Сергій Кушнір.

- На ремонт приміщення під цех, розташований по вул. К. Маркса, було затрачено 35 тис. грн. з обігових коштів підприємства “Вінницяміськліфт” та 109.9 тис. гривень з міського бюджету. Наприкінці першого кварталу планується завершення ремонтних робіт і формування цеху.

Сергій Кушнір висловив сподівання, що на початку весни цех запрацює.