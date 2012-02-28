Президент розщедрився на нагороди вінничанам

За вагомий особистий внесок у соціально-економічний та культурно-освітній розвиток Вінниччини, значні професійні здобутки, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 80-річчя утворення області Віктор Янукович нагородив вінничан орденами, медалями та почесними відзнаками.

Про це йдеться в Указі Президента України № 155/ 2012 dsl 27 від 27 лютого 2012 року “Про відзначення державними нагородами України працівників підприємств, установ та організацій Вінницької області”.

Нагороджено орденом «За заслуги» II ступеня:

КАЛЕНИЧА Павла Євгенійовича – директора агрофірми «Ольгопіль», Чечельницький район

КАЛЕТНІКА Григорія Миколайовича – народного депутата України

МИХАЙЛЕНКА Миколу Кириловича – голову правління акціонерного товариства «Брацлав», Немирівський район

Нагороджено орденом «За заслуги» III ступеня

БЕЗНОСЮКА Віталія Дмитровича – голову Міжнародного громадського об'єднання «Вінницьке земляцтво»

ВЛАСЕНКО Марину Володимирівну – завідувача кафедри Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова, доктора медичних наук

ЄЛЕЦЬКИХ Анатолія Івановича (Іонафана) – архієпископа Тульчинського і Брацлавського Української православної церкви

КРЕВСЬКОГО Ігоря Миколайовича – першого заступника голови Вінницької обласної ради

ЛАНТУХА Олега Петровича – голову спостережної ради акціонерного товариства «Могилів-Подільський консервний завод»

НЕЧИПОРЕНКА Віктора Борисовича – монтера колії відокремленого підрозділу Козятинська дистанція колії державного територіально-галузевого об'єднання «Південно-Західна залізниця»

ЧМЕЛЮКА Василя Арсеньовича – голову Хмільницької районної ради

Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня:

ШЕВЧЕНКО Аллу Володимирівну – голову правління Вінницького обласного відділення Дитячого фонду України

Нагороджено медаллю «За працю і звитягу»:

ПАНАСЮКА Михайла Григоровича – тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва Бершадської філії акціонерного товариства «Зернопродукт МХП»

ШПОРУ Григорія Васильовича – електрозварника Ладижинської теплової електричної станції акціонерного товариства «Західенерго»

Присвоєно почесні звання:

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНИ»

ДУДАР Олені Арсенівні – вчителеві навчально-виховного комплексу: середня загальноосвітня школа І–III ступенів – ліцей м.Гайсин

ЛУК'ЯНЕНКУ Сергію Дмитровичу – вчителеві Сокільської середньої загальноосвітньої школи І–III ступенів

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ»

БУРЯКУ Віталію Миколайовичу – редакторові Шаргородської районної газети «Шаргородщина»

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ»

РУЗЯКУ Валерію Івановичу – головному лікареві Крижопільської центральної районної лікарні

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ»

ЦИМБАЛ Валентині Іванівні – директорові товариства «Експериментальне об'єднання естетичного виховання та організації дозвілля молоді», м.Вінниця

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ»

МАРЧУК Надії Дмитрівні – огранувальникові державного підприємства «Вінницький завод «Кристал»

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ»

ЛАВРЕНЮКУ Олексію Івановичу – голові Козятинської районної державної адміністрації

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СФЕРИ ПОСЛУГ УКРАЇНИ»

ЩЕРБУ Науму Нусіковичу – голові правління Калинівської районної спілки споживчих товариств

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ УКРАЇНИ»

БІЛЕНЬКОМУ Михайлу Ароновичу – заступникові директора Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи № 5

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ХУДОЖНИК УКРАЇНИ»

БАБІЮ Михайлу Васильовичу – художникові, члену Вінницької обласної організації Національної спілки художників України.