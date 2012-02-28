Президент розщедрився на нагороди вінничанам
З нагоди ювілею області
За вагомий особистий внесок у соціально-економічний та культурно-освітній розвиток Вінниччини, значні професійні здобутки, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 80-річчя утворення області Віктор Янукович нагородив вінничан орденами, медалями та почесними відзнаками.
Про це йдеться в Указі Президента України № 155/ 2012 dsl 27 від 27 лютого 2012 року “Про відзначення державними нагородами України працівників підприємств, установ та організацій Вінницької області”.
Нагороджено орденом «За заслуги» II ступеня:
КАЛЕНИЧА Павла Євгенійовича – директора агрофірми «Ольгопіль», Чечельницький район
КАЛЕТНІКА Григорія Миколайовича – народного депутата України
МИХАЙЛЕНКА Миколу Кириловича – голову правління акціонерного товариства «Брацлав», Немирівський район
Нагороджено орденом «За заслуги» III ступеня
БЕЗНОСЮКА Віталія Дмитровича – голову Міжнародного громадського об'єднання «Вінницьке земляцтво»
ВЛАСЕНКО Марину Володимирівну – завідувача кафедри Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова, доктора медичних наук
ЄЛЕЦЬКИХ Анатолія Івановича (Іонафана) – архієпископа Тульчинського і Брацлавського Української православної церкви
КРЕВСЬКОГО Ігоря Миколайовича – першого заступника голови Вінницької обласної ради
ЛАНТУХА Олега Петровича – голову спостережної ради акціонерного товариства «Могилів-Подільський консервний завод»
НЕЧИПОРЕНКА Віктора Борисовича – монтера колії відокремленого підрозділу Козятинська дистанція колії державного територіально-галузевого об'єднання «Південно-Західна залізниця»
ЧМЕЛЮКА Василя Арсеньовича – голову Хмільницької районної ради
Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня:
ШЕВЧЕНКО Аллу Володимирівну – голову правління Вінницького обласного відділення Дитячого фонду України
Нагороджено медаллю «За працю і звитягу»:
ПАНАСЮКА Михайла Григоровича – тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва Бершадської філії акціонерного товариства «Зернопродукт МХП»
ШПОРУ Григорія Васильовича – електрозварника Ладижинської теплової електричної станції акціонерного товариства «Західенерго»
Присвоєно почесні звання:
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНИ»
ДУДАР Олені Арсенівні – вчителеві навчально-виховного комплексу: середня загальноосвітня школа І–III ступенів – ліцей м.Гайсин
ЛУК'ЯНЕНКУ Сергію Дмитровичу – вчителеві Сокільської середньої загальноосвітньої школи І–III ступенів
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ»
БУРЯКУ Віталію Миколайовичу – редакторові Шаргородської районної газети «Шаргородщина»
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ»
РУЗЯКУ Валерію Івановичу – головному лікареві Крижопільської центральної районної лікарні
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ»
ЦИМБАЛ Валентині Іванівні – директорові товариства «Експериментальне об'єднання естетичного виховання та організації дозвілля молоді», м.Вінниця
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ»
МАРЧУК Надії Дмитрівні – огранувальникові державного підприємства «Вінницький завод «Кристал»
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ»
ЛАВРЕНЮКУ Олексію Івановичу – голові Козятинської районної державної адміністрації
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СФЕРИ ПОСЛУГ УКРАЇНИ»
ЩЕРБУ Науму Нусіковичу – голові правління Калинівської районної спілки споживчих товариств
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ УКРАЇНИ»
БІЛЕНЬКОМУ Михайлу Ароновичу – заступникові директора Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи № 5
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ХУДОЖНИК УКРАЇНИ»
БАБІЮ Михайлу Васильовичу – художникові, члену Вінницької обласної організації Національної спілки художників України.