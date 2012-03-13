Перевіряючи вміст пального, чоловік обпік шию та обличчя

Небезпечний та водночас курйозний випадок стався 12 березня близько 23 години у с. Біличин Барського району.

Як повідомила прес-служба УМНС у Вінницькій області, місцевий житель, 1971 року народження отримав опіки І-ІІ-го ступенів 5% обличчя та шиї під час перевірки кількості палива в баку власного автомобіля.

Він спровокував загоряння парів бензину, підсвічуючи сірниками горловину бака.