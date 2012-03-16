"Газовики" просять громадян не використовувати "фабульні" прилади

За словами головного інженера ПАТ „Вінницягаз” Олексія Войтенка, в місті та області спостерігається тенденція до самовільного встановлення газоопалювальних систем, зокрема котлів, колонок та мереж. Також багато громадян роблять переміщення газових установок без відповідної проектної документації, що спричиняє перекриття вентиляційних систем, і в результаті - накопичення газу в приміщеннях.

Про це він повідомив на спільній прес-конференції з начальником Управління Держгіпромнагляду по Вінницькій області Анатолієм Ковалем.

Загалом протягом 2011 року проведено 482 обстеження стану безпеки при експлуатації систем газопостачання підприємств і організацій, з них 6 - всебічних. Під час яких виявлено 4800 порушень нормативних актів з охорони праці. Притягнуто до адміністративної відповідальності 320 посадових особи, з них 56 штрафів накладено на перших керівників. Заборонялась експлуатація 617 об’єктів та робіт в зв’язку з виявленням порушень нормативних актів з охорони праці та промислової безпеки.

- Як показує практика виявляються численні випадки самовільного втручання абонентів в систему газопостачання – переноси та заміни газових приладів, - зазначає Анатолій Коваль. - В багатьох випадках абоненти не допускають до газових приладів працівників спеціалізованих підприємств газового господарства. Перевірками виявлені численні факти нехтування мешканцями своїми обов’язками. Найбільшою проблемою при експлуатації систем газопостачання індивідуальних будинків є технічний стан димових та вентиляційних каналів, обов’язок перевіряти та прочищати які покладено на власників будинків. Проте, як показує практика мешканцями вказані перевірки проводяться лише формально, а спеціалізовані підприємства не залучаються взагалі.

За словами фахівців, існує надзвичайно велика проблема в тому, що свого часу „газове начиння” завозили з-за кордону, і то була китайська чи турецька несертифікована продукція, яка на сьогодні, враховуючи амортизацію, виявляється вкрай небезпечною. Багато громадян нарікають на нестачу власних коштів на заміну шлангів та газозєднувального обладнання. Але якщо зважити, які можуть бути втрати у житлі при вибуху газу та загроза для життя людей, то ціна виявиться не такою вже й високою для обладнання.

Головний інженер ПАТ „Вінницягаз” Олексій Войтенко наголосив, що протягом тижня його відомство оприлюднить інформацію щодо вартості офіційної проектно-кошторисної документації і ще раз наголосив, аби громадяни при поточних ремонтах використовували продукцію, що відповідає ГОСТам і навіть на ринках просили сертифікат.