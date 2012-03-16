Заготівельні ціни на молоко з початку року стабільні лише в одному районі

Робоча група з врегулювання цінової політики на ринку молокозаготівельної продукції області 16 березня звітувала щодо моніторингу цінової ситуації. Згідно з результатами, з початку року лише один район в області – Шаргородський – не змінив закупівельної ціни від населення, приймаючи молоко І сорту по 2,50 грн. В переважній більшості районів в порівнянні з початком поточного року закупівельні ціни на молоко знизились з 2,50 грн. за л до 1,80 – 2 грн.

Перший заступник голови Вінницької ОДА Іван Мовчан зазначив, що „граничний рівень закупівельних цін на молоко має бути врегульований і відповідати інтересам всіх учасників молочного ринку - як виробників молока, так і переробників, а також споживачів готової продукції. Також одним із завдань керівників молокопереробних підприємств спільно з органами місцевого самоврядування є обмеження доступу до ринку молока посередників -перекупщиків, які вносять дестабілізацію на ринку молочної сировини”.

З метою врегулювання питання цінової ситуації на ринку молока та молочних продукції Міністерством АПК та молокопереробними підприємствами 2 березня підписано Меморандум про узгодження дій. Наразі підготовлено Проект Меморандуму між Вінницькою ОДА та молокопереробними підприємствами Вінниччини. Наступного тижня з врахуванням усіх пропозицій від представників заготівельників та молокопереробників, планується його узгодити і підписати.