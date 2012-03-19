Яйця на Вінниччині дорожчають

У Вінницькій області в лютому 2012 року по відношенню до січня 2012 року найбільше здорожчали фрукти і яйця, подешевшали – рибопродукти і цукор.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Вінницької області.

На споживчому ринку області в лютому 2012 р. по відношенню до січня 2012 року ціни на продукти харчування і безалкогольні напої зросли на 3%. Більш за все (на 1,5%) здорожчали тваринні жири (сало), маргарин і інші рослинні жири - на 0,9%, кондитерські вироби з борошна - на 0,5%, макаронні вироби - на 0,4%, хліб і масло - на 0,3%, м'ясо і м'ясопродукти, сир і м'який сир (сир) - на 0,2%. Овочі в цілому здорожчали на 2,4%, серед яких помідори, огірки і перець - на 10,2%. Фрукти загалом здорожчали на 4,9%, зокрема лимони - на 16,5%, банани - на 9,9%, яблука - на 5,9%, цитрусові - на 4,0%. Алкогольні напої і тютюнові вироби здорожчали на 0,8%, в т.ч. тютюнові вироби - на 1,2%, алкогольні напої - на 0,5%.

Разом з цим, капуста з дешевшала на 0,7%, цукор здешевів на 4,0%, яйця - на 2,1%, рис - на 1,6%. У сфері охорони здоров'я ціни підвищились на 0,5%, при цьому фармацевтична продукція, медичні товари і устаткування - на 0,6%. Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ і інші види палива підвищилися загалом на 0,1%, в т.ч. кам'яне вугілля здорожчало на 1,2%. Разом з цим, на 0,3% подешевшали одяг і взуття, в т.ч. взуття - на 0,4%. Індекс споживчих цін по області в лютому 2012 року до січня 2012 р. склав 100,2%, до грудня – 100,1%.

