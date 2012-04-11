Стихійну автостанцію біля залізничного вокзалу ліквідують

Обласне управілння тарнспорту спільно з правоохоронцями мають намір ліквідувати стихійну автостанцію біля Вінницького залізничного вокзалу.

Про це виданню “РЕАЛ” повідомив начальник управління транспорту Вінницької ОДА Анатолій Вакар.

За словами посадовця, облуправління транспорту вимагає, щоб вінницька міськрада розірвала угоду оренди з підприємством, котре орендує ділянку біля вокзалу для комерційних цілей.

“Це не може бути автовокзалом, - заявив Анатолій Вакар. - Небезпечно користуватися таким транспортом: водіїв і автобуси ніхто не перевіряє, немає страховок, а, значить, і компенсацій в разі аварії. До того ж “нелегали” пільговиків не перевозять, вони “лягають на плечі” легальних перевізників”.