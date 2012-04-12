Грошову оцінку земель населених пунктів закінчать до кінця року

Упродовж 2012 року на Вінниччині планується 100-відсотково завершити роботи з первинної нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.

Про це повідомив начальник Головного управління Держкомзему у Вінницькій області Олексій Коник .

За словами посадовця, його відомством підготовлено та передано на розгляд та затвердження черговою сесією Вінницької обласної ради нову редакцію "Регіональної програми використання коштів на освоєння земель для сільськогосподарських та лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь і охорони земель, проведення нормативної грошової оцінки землі, інвентаризації земель, розробки схем землеустрою та техніко-економічного обґрунтування використання і охорони земель у Вінницькій області" на 2012-2015 роки.

Наразі з 1512 населених пунктів області грошову оцінку земель проведено по 1411 населених пунктах, що становить 93,3 % від загальної кількості населених пунктів. У 2011 році первинну нормативну грошову оцінку здійснено по п’яти селищах та 159 сільських населених пунктах, повторну по 35 населених пунктах.

За 2011 рік на проведення робіт надійшло 2267,4 тис. грн., в тому числі: 1430,8 тис. грн. з місцевого бюджету та 836,6 тис. грн., які надійшли у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва. Для порівняння, протягом 2009-2010 років проведено по 88 населених пунктах та профінансовано 1170.1 тис. грн.

З початку поточного року нормативну грошову оцінку завершено по 192 населених пунктах з них 182 населених пункти були завершені і технічні документації пройшли експертизу в 2011 році, але не були затверджені, оскільки кошти які передбачалися з державного бюджету надійшли в лютому місяці 2012 року.

Загалом у результаті проведених робіт повністю завершено грошову оцінку земель населених пунктів у Барському, Оратівському, Погребищенському, Чечельницькому та Ямпільському районах.

По 101 населеному пункту розроблено кошториси та укладені договори з ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на проведення робіт по первинній нормативній грошовій оцінці земель населених пунктів, з них 42 населених пункти знаходиться в розробці у виконавців робіт та 20 на стадії завершення (6 на експертизі і 14 передано на затвердження).

На засідання сесії обласної ради Головним управлінням подано перелік сільських рад для виділення коштів, які надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва в сумі 261,6 тисяч гривень на проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів по 28 населених пунктах на території 18 сільських рад.