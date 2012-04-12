Президент наказав сприяти встановленню пам’ятників Шевченку

Вчора, 11 квітня, Президент України Віктор Янукович підписав УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 257/2012 « Про додаткові заходи з підготовки і святкування 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка».

Документ розміщено на офіційному сайті глави держави.

У пункті 2 четвертого розділу Указу, зокрема, йдеться : Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям «сприяти в установленому порядку громадським та благодійним організаціям у їх діяльності щодо вшанування пам'яті та популяризації творчості Тараса Шевченка, зокрема встановлення пам'ятників Т.Г.Шевченку, оновлення експозицій музеїв».

Цікаво, як витлумачать та виконають президентський Указ у Вінницькій ОДА, і чи вплине на обласну владу точка зору громадських організацій націонал-патріотичного спрямування щодо місця розташування пам’ятника Кобзареві у Вінниці?