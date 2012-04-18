Завтра — батл студентів-МС, танцюристів та "оригіналів"

Завтра у «Планеті «MODA-BAR» продовжиться змагання у міському міжвузівському фестивалі «Вінницька студентська весна», - повідомляють організатори дійства , - громадська організація «Розвиток.Розвиток» та Вінницька міська громадська організація «Команда КВН «Вінницькі Перці».

На цьому етапі організатори перевірять режисерсько-постановочні здібності учасників.

Кожна з дев’яти команд-учасниць представить свою видовищну програму, яка включатиме роботу ведучого/МС, номер оригінального жанру та танцювальний номер.

У цей вечір допомогти своїм командам зможуть і вболівальники, адже команди можуть залучити їх до своїх виступів, що, без сумніву, буде додатково оцінено журі.

Яскравість ідей, уміння працювати з публікою, артистизм виконавців – основні критерії, які братимуться до уваги суддями, до числа яких увійшли провідні шоу-мени міста, хореографи та діджеї.

Окремо від видовищної програми судді будуть оцінювати хореографічні виступи команд, які повинні донести ідею (образ) танцю, а не лише техніку виконання рухів.

Команди готуються вражати своїми виступами, адже мінімальний розрив у балах у загальній турнірній таблиці залишає командам шанси на перемогу у фестивалі.

Нагадаємо, «Вінницька студентська весна» проходить за підтримки вінницького міського голови Володимира Гройсмана.