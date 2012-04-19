У неділю рух від в. 50-річчя Перемоги до Тиврівського шосе обмежать

22 квітня, у поминальну неділю, буде організовано безкоштовні експрес-перевезення до міського кладовища поблизу с. Лука Мелешківська. Перші рейси автобусів, задіяних у перевезеннях, здійснюватимуться вже з 7:30. Останні – о 16:30. Відправлення пасажирів буде проводитись з площі Перемоги, у зворотному напрямку - від АЗС Тиврівського шосе.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради

Департамент енергетики, транспорту та зв’язку міської ради, який організовує перевезення, звертає увагу автовласників на те, що рух приватного транспорту по вул. 50-річчя Перемоги, Данила Нечая, Тиврівське шосе від просп. Коцюбинського до об’їзної дороги Тиврівського шосе на час проведення перевезень буде заборонений.

Під’їхати власним автомобілем до міського кладовища поблизу с. Лука Мелешківська можна буде через об’їзну дорогу з Немирівського напрямку виїзду з міста. Паркування приватного автотранспорту в районі Тиврівського шосе повинно здійснюватися за умови дотримання вимог Правил дорожнього руху з обох сторін об’їзної дороги, а також Тиврівського шосе в напрямку села Лука Мелешківська.

