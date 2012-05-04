“Ниву” декласували у Севастополі

ПФК “Нива” розгромно програв у Севастополі однойменному клубу, який посідає третій рядок у таблиці першої ліги. Господарі поля досить швидко забили - вже на 6-й хвилині несильним ударом м'яч закотив Андрій Шевчук.

Але рівно через дві хвилини забив у відповідь Євген Піцик 1:1. Наприкінці першого тайму "Севастополь" притиснув вінничан до воріт. І на 35-й хвилині господарі з другого удару забили в лівий нижній кут від кіпера – 2:1.

На 62-й хвилині гравець господарів просить пенальті - суддя розводить руками. Але вже через 6 хвилин рахунок стає 4:1 – два пропущених м’ячі стали закономірним наслідком тиску господарів. На 79-й хвилині Євген Піцик падає в штрафному майданчику господарів поля і просить призначення пенальті, але суддя натомість показує жовту картку. Після суперечки з арбітром він отримує червону. Уже у додатковий час, після довгої передачі, “нивівці” могли забити, але натомість отримали голеву контратаку у відповідь – 5:1. Фінальний м’яч забив Кузнєцов, який зробив у цій грі хет-трик.

Навіть післярозгромної поразки “Нива” не опустилася до зону вильоту з першої ліги. Нижче нас – “Енергетик” з Бурштина (як і у Ниви” – 19 очок, але додаткові показники гірші) та ФК “Львів” (15 очок). До завершення чемпіонату – 5 турів. Найближчий з них – 9 травня. У цей день ПФК “Нива” вдома зіграє з харківським “Геліосом”