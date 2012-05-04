Гройсман пообіцяв розігнати базар на Старому місті

4 травня під час відвідування Центру матері і дитини, що на Старому місті, до мера Володимира Гройсмана звернулись лікарі цього закладу. Вони поскаржились, що на стихійному ринку, який знаходиться поряд з лікарнею, постійно гамірно і товар там продають значно дорожчий.

- Місцеві жителі також говорять, що тут вечорами продають самогонку, - сказав Володимир Борисович. - Якщо це правда, то такий ринок тим більше біля лікарні місту не потрібен. Сьогодні ж дам розпорядження вивчити громадську думку і якщо більшість місцевих жителів буде за ліквідацію ринку, то до кінця літа його тут не буде.