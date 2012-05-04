Ковшем екскаватора пошкодили газогін середнього тиску

У Вінниці по вулиці Нагірній на території комерційної компанії «Гамма» в охоронній зоні газопроводу середнього тиску велись земляні роботи під час яких ковшом екскаватора було пошкоджено трубу 90 міліметрів.

Про це повідомила прес-служба ПАТ “Вінницягаз”.

В результаті аварії без газу залишилось 20 приватних будинків. За розрахунками, втрати ПАТ “Вінницягаз” становлять близько 3 тис кубометрів газу.

Зараз на об’єкті відбуваються відновлювальні роботи. А представники компанії «Гамма», разом з нашими фахівцями, намагаються встановити хто дав дозвіл на земляні роботи, котрі могли мати серйозної техногенні наслідки.

Масштаб пошкоджень газопроводу зараз вивчається. Буде проведено інструментальне дослідження його стану і лише після цього відновиться подача газу населенню.

З певністю можна сказати, що це станеться не сьогодні.



