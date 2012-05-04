Вінничан–книголюбів навчать робити закладки

У понеділок, 7 травня, вінничан, небайдужих до книги, запрошують на на майстер-клас з виготовлення закладок, який відбудеться у Книгарні „Є” о 18:00.

Що особливого, здавалося б, у закладках? Дехто взагалі може обходитися без них. Та все ж іще з дитячих років ми звикли закладати сторінки, аби продовжити читання – хто б сумнівався – на найцікавішому моменті. Тож закладка – такий самий атрибут читання, як і сама книжка.

Книгоман Наталя Ковальчук здивує усіх охочих кількома простими, але напрочуд цікавими техніками виготовлення закладок, а протягом цього часу інший – не менш затятий – книгоман Олександр Вешелені спробує дізнатися, хто що полюбляє читати.

Тож приходьте з гарним настроєм та улюбленою книжкою на майстер-клас!