День Південного Бугу відзначать „Хвилею Гіпаніса”

У суботу, 19 травня, відзначається День Південного Бугу. Це свято було започатковано у 2008 році Басейновою радою річки Південний Буг в рамках впровадження на нашій річці басейнового принципу управління водними ресурсами, як це уже діє у країнах Європейського Союзу.

До цього дня приурочено проведення історико-екологічної просвітницької акції «Хвилі Гіпаніса 2012».

Про це повідомила голова Вінницької обласної екологічної асоціації «Зелений світ Поділля» Олена Яворська.

Першим етапом акції був фотоконкурс «Гіпаніс 2012: ракурси і сюжети». Кращі фото – переможці конкурсу, - представлено на пересувній фотовиставці. З сьогоднішнього дня (14 травня) виставка та її організатори, - члени Первомайського міського екологічного клубу «Гіпаніс», - розпочали свою тритижневу мандрівку Південним Бугом від витоку до гирла.

Стартувала акція у місті Хмельницькому, де у міському будинку природи відбувся круглий стіл «Проблеми річки Південний Буг та шляхи їх вирішення», організований Подільським екологічним товариством (детальна інформація – в окремому прес-релізі).

На Вінниччині експедиція перебуватиме з 16 по 27 травня. Крім моніторингу стану самої річки та найцінніших об’єктів екологічної мережі, планується експонування фотовиставки у селі Широка Гребля Хмільницького району, містах Вінниці, Липовці та Немирові.

16 травня кращі гуртківці Вінницької обласної станції юних натуралістів та гості з Миколаївщини будуть спільно обстежувати один з кращих в області зоологічний заказник «Сандрацький».

18 травня відбудеться мітинг - зустріч експедиції з природоохоронною громадськістю міста Вінниці в рамках святкування Дня Південного Бугу.

23 травня на Південному Бузі під Ладижином з екоклубом «Гіпаніс» зустрінеться ще одна експедиція, яку молоді козаки з села Зозова Липовецького району присвятили своїй рідній річці Соб – лівій притоці Бугу.