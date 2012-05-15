Бензин у Вінниці почав стрімко дешевшати

З 15 травня бензин на автозаправках у Вінниці бензин подешевшає ще на п'ять копійок за літр. Перед цим ціна на бензин вже зменшувалась на 5 копійок.

Експертно-аналітична група з опрацювання питань функціонування ринку нафти і нафтопродуктів і розвитку нафтопереробної промисловості ухвалила рішення щодо поетапного зниження ціни на всі види бензина, повідомляє сайт zotov-nevs.blogspot.com..

- На засіданні Експертно-аналітичної групи прийнято рішення про поетапне зниження ціни на всі бензини на 5 коп. за літр з 12 травня і ще на 5 коп. за літр з 15 травня 2012 року, - розказав представник прес-служби Експертно-аналітичної групи.

Учасники засідання констатували зниження цін на нафту на світових ринках, а також наявність достатніх запасів нафтопродуктів для забезпечення стабільності на внутрішньому ринку.

- Таке здешевлення відбувається не вперше. - говорить директор вінницької мережі автозаправних станцій "Яско" Ігор Скоромний. - В рамках попередніх рекомендацій Експертно-аналітичної групи учасники ринку знизили ціну на дизпаливо на 10 копійок. Якщо долар буде стабільним, можна розраховувати, що ціни й надалі знижуватимуться

Станом на 14 травня, середня ціна палива на вінницьких автозаправках становила: А-76/80 - 10.36 грн./л, А-92 - 10.88 грн./л, А-95 - 11.30 грн./л,А-95+ - 12.06 грн./л, дизельне паливо — 10.26грн./л.