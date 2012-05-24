Вінничанам покажуть приховані світи - двійники

Завтра у Вінниці в Експериментальному Центрі Сучасного Мистецтва о 18. 00 (ТРК «Магіцентр», 2-й поверх) відбудеться відкриття виставки фотографій лендарт-об’єктів, створених на фестивалях «Шешори» та «АртПоле» "ПРИХОВАНІ СВІТИ (ДВІЙНИКИ)".



Фотовиставка включає фото лендарт-об’єктів, створених протягом 2004–2009 років в різних точках України та їхніх «двійників» з великих міст, що не мають жодного відношення до мистецтва. Вона створюється на межі між природно-чистим і людським урбанізованим, на межі мистецтва і повсякденного життя, матеріального і ідеального.



В такому контексті споглядання типового для міського середовища об’єкту дозволяє перейти до розуміння мистецького твору, і в той же час споглядання лендартових об’єктів дає можливість естетизувати міське середовище, адже в основі обох — схематично однакові патерни, основна кодова інформація, що в концентрованому вигляді передається від покоління до покоління. Це спроба дослідити світ не з позиції сепарації та подальшого заглиблення в одну з характеристик, а з точки зору теорії взаємозв’язків, на чому ґрунтувалися давні цивілізації (коли пересування в просторі й обмін інформацією були мінімальним) й до чого сьогодні ми рухаємося (коли інформаційні потоки зростають з шаленою швидкістю).



Автори об’єктів: Петро Бевза, Андрій Гуренко, Мирослав Вайда, Олексій Литвиненко, Ілона Сільваші, Ярослав Присяжнюк, Анатолій Бєлов, Орися Ничипорук, Алехандро Гуззетті та ін. Автори ідеї: Оля Михайлюк, Вадим Ільков (АртПоле). Автор фото — Вадим Ільков, роботи якого навмисне стримано-документальні, щоб максимально точно, без втручання і власних інтерпретацій, донести ідеї лендартистів; він також знаходив відповідники лендарт-об’єктам у міському середовищі.



Виставка вже демонструвалася під час Міжнародного фестивалю «АртПоле-Крим. Східні Ворота» у жовтні минулого року в Бахчисараї. На весну 2013-го заплановані експозиції у Львові, Тернополі, Сумах та ін. Партнером проекту у Вінниці є Лабораторія актуальної творчості, учасники якої неодноразово створювали свої об’єкти на фестивалях «АртПоле».

