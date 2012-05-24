Знайдено унікальний вірш Івана Миколайчука

24 травня у Вінниці відбулася презентація книги "Біля витоків Незалежності".

Вона видана в рамках проекту "Шляхом українських патріотів" до 20-річчя відновлення Незалежності України.

За словами керівника проекту Арсенія Пушкаренка, вкнизі йде мова про 20 видатних українців другої половини ХХ століття. Серед особистостей у книзі представленні - Вячеслав Чорновіл, Віктор Некрасов, Володимир Івасюк, Іван Миколайчук, Алла Горська, Василь Макух, Олекса Гірник, Данило Шумук. Серед "двадцятки" - наш земляк Василь Стус.

Авторами книги стали друзі та родичі героїв книги - Іван Драч, Дмитро Павличко, Лесь Танюк, Атена Пашко, Валентина Чорновіл, Марія Миколайчук, Наталія Осьмак, Петро Осадчук, Олег Чорногуз, Павло Мовчан, сім'я Івасюків, сім'я Яремчуків.

Наш земляк, відомий письменник Олег Чорногуз готував в цій книзі розділ, присвячений своєму другу Григору Тютюннику.

Арсеній Пушкаренко під час прес-конференції сказав: "Ця робота – це є спільний проект старшого та молодшого покоління. Студент избирали спогади, а старше шановане покоління вже обробляло їх і готувало до друку. Це була наукова та творча розвідки. Під час нашого візиту на дачу до Івана Драча сталася страшена злива. Поки ми перечікували, Іван Федорович дозволив покопирсатися у кімнаті, де зібрала всілякі документи та рукописи. Саме там наші хлопці знайшли нікому невідомий вірш Івана Миколайчука. Він вперше друкується в цій книзі".

За словами Пушкаренка, книга "Біля витоків Незалежності" буде безкоштовно передана до бібліотеки у Вінниці, а вже після 24 серпня 2012 року в Інтернеті з’явиться її електронний варіант.