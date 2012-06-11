Фури в місто більше не пускають

З 8.00 до 22.00

На літній період у Вінниці заборонили рух великогабаритного транспорту. Таке рішення прийняв виконком Вінницької міської ради, - повідомляє радіокомпанія «Місто над Бугом», Відповідно до рішення, вантажівкам вагою понад 24 тонни забороняється проїзд вулицями Вінниці з 8-ої ранку до 22-ої години, якщо температура повітря перевищує 25 градусів вище нуля. Аналогічне рішення міська рада приймає щороку. При в'їзді у Вінницю будуть встановлені спеціальні обмежуючі знаки, а виконання рішення контролюватимуть працівники Державтоінспекції.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter