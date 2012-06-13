Зарубінському і Чернію доведеться балотуватися до ВР по мажоритарці

Представники Народної партії під час паламентських виборів 2012 року балотуватимуться виключно в мажоритарних округах.

Про це у програмі "Про головне" на Першому національному каналі заявив Голова Верховної Ради України Володимир Литвин.

"Якщо хочеш, щоб люди тебе підтримали або не підтримали, дали тобі об`єктивну оцінку, - йди на округ. І Народна партія, яку я буду представляти, буде брати участь у виборах, але виключно в мажоритарних округах", - запевнив спікер.

Наразі в парламенті Народну партію представляє двоє нардепів- вінничан, які потрапили до Ради за партійними списками, - Олег Зарубінський та Василь Черній.

УНІАН- Вінниччина вдалося зв’язатися з паном Чернієм і він трохи привідкрив завісу стосовно своїх подальших планів.

Як повідомив нардеп, балотуватиметься він до ВР, чи ні, – вирішить партія. Проте зазначив, що продовжити кар’єру парламентаря бажання у нього є.

- І є необхідність, - сказав Василь Черній. – Бо вважаю, що Верховну Раду потрібно змінювати, адже з усього, що ми бачимо, цей орган влади нині не є тим, чим мав би бути.

Стосовно ж округу, де ймовірно він висуватиметься, Черній конкретної відповіді уник, - знову ж, «як скаже партія».