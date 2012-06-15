Зіткнення "ВАЗа" з деревом забрало життя 3-річної дівчинки

Вчорашнього вечора о 19.00 год. на автошляху між селами Веселівка та Саша Теплицького району, водій автомобіля "ВАЗ-21063", 28-річний житель с. Веселівка не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та скоїв зіткнення з деревом.

Як повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області, в автомобілі також знаходилась 20-річна жителька с. Саша зі своєю 3-річною донькою.

Внаслідок ДТП, водій та пасажири були травмовані та госпіталізовані в лікарню.

Лікарям врятувати дитину не вдалося. Від отриманих травм дівчинка в лікарні померла.