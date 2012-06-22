На вільне робоче місце претендують 11 вінничан

Станом на 1 червня у Вінницькій області на кожне вільне робоче місце претендували 11 шукачів.

Про це повідомив Вінницький обласний центр зайнятості.

У січні-травні 2012 року в обласній службі зайнятості зареєстровано 22,6 тис., а в цілому перебували на обліку 49,6 тис. незайнятих громадян. З них мали статус безробітного 44,1 тис. осіб, отримували допомогу по безробіттю 39 тис. чоловік. У загальній чисельності безробітних, які перебувають на обліку, 39,6% складають жителі міст, 60,4% - жителі сільської місцевості.

Протягом січня – травня поточного року від 3,9 тис. роботодавців в центри зайнятості надійшли дані про наявність 20,5 тис. вакансій, серед яких найбільш затребуваними були трактористи, продавцi продовольчих і непродовольчих товарів, слюсарі-ремонтники, охоронці, водії, кухарі, електрогазозварники і т.д. Користувалися попитом на ринку праці також фахівці з високим рівнем кваліфікації, зокрема, бухгалтери, менеджери.

На кінець травня на 25 тис. осіб, які шукали роботу з допомогою центрів зайнятості налічувалося 2,3 тис. вакансій, в т.ч. для робітників - 1277, службовців - 412, для осіб, які не мають спеціальної підготовки - 638. На кожне вільне робоче місце претендували, в середньому, 11 шукачів роботи (на цю дату минулого року - 14).

Службою зайнятості вживалися заходи щодо забезпечення більш ефективного використання наявної бази даних вакансій. Порівняно з відповідним періодом минулого року зріс рівень забезпечення робочою силою роботодавців з числа тих, що звернулися з цього питання, і рівень укомплектування вакансій і становлять відповідно 84,2% і 78,9% (2011 році відповідно 82,2% і 67,5%).

За сприяння центрів зайнятості працевлаштовані 16 тис. чоловік, проходили професійне навчання, перенавчання і підвищення кваліфікації 5460 осіб; брали участь в оплачуваних громадських роботах 4692 людини; охоплені профорієнтаційної роботою 46 тис. чоловік. Кожні дев'ять з десяти безробітних, які перебувають на обліку, отримували допомогу по безробіттю.