Почалися безкоштовні спортивні майстер-класи

Комітет по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради вирішив започаткувати спортивні вихідні у віддалених мікрорайонах. Першим стало селище Пирогово.

7 липня там пройдуть майстер-класи з волейболу і настільного тенісу. А на 21 липня заплановані майстер-класи з пауерліфтингу і знову ж таки з популярного серед вінничан настільного тенісу. Проводитимуть заняття, у яких можуть безкоштовно взяти участь усі охочі, провідні тренери і вихованці місцевих ДЮСШ.

Мета започаткування спортивних вихідних у мікрорайонах міста зрозуміла – залучення широких мас молоді до спорту і популяризація здорового способу життя.