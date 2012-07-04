Вінницька прокуратура знайшла тих, хто не платить зарплату

Прокуратура м. Вінниці порушила кримінальну справу відносно директора ВАТ "Автобаза «Облводгосп», який безпідставно не виплатив працівникам товариства заробітну плату за січень 2011-травень 2012 років. Сума заборгованості сягає понад 85 тисяч гривень, у тому числі 9,2 тисячі гривень - звільненим працівникам.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Вінницької обласної прокуратури.

Також прокурор Калинівського району порушив кримінальну справу відносно керівника цеху по розпилюванню деревини. Він упродовж року без оформлення трудових відносин, з порушенням законодавства про охорону праці, використовував найману працю 4 працівників.