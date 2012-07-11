Рибалка ледь не пішов на корм мешканцям річки

На пункт зв’язку державної пожежної частини №23 смт. Муровані Курилівці надійшло повідомлення про те, що на ставку поблизу села Курашівці Мурованокуриловецького району під час риболовлі потонув 50-річний чоловік.

Як повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області, тіло загиблого було вилучене із води Могилів-Подільською регіональною аварійно-рятувальною службою «Дністер» та відправлено на судово-медичну експертизу.