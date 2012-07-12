З вчителями по відпускних обіцяють розрахуватись повністю
12:31, 12 липня 2012Вінниця
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80% вже видали
По зведеному бюджету Вінницької області потреба в коштах на травень-серпень для виплати відпускних та матеріальної допомоги працівникам закладів освіти становить 315,2 тис. грн., з яких відпускних і матеріальної допомоги на оздоровлення саме педагогічним працівникам – 271,6 млн. грн.
Про це повідомило головне фінансове управління ОДА.
Станом на 06.07.2012 по бюджету області профінансовано відпускних працівникам закладів освіти на суму 236,9 млн. грн., і зокрема, педагогічним працівникам цих закладів – 218,9 млн. грн., або 80,5% від загальної суми на травень-серпень та 84,3% від показника травня-липня.
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