З вчителями по відпускних обіцяють розрахуватись повністю

По зведеному бюджету Вінницької області потреба в коштах на травень-серпень для виплати відпускних та матеріальної допомоги працівникам закладів освіти становить 315,2 тис. грн., з яких відпускних і матеріальної допомоги на оздоровлення саме педагогічним працівникам – 271,6 млн. грн.

Про це повідомило головне фінансове управління ОДА.

Станом на 06.07.2012 по бюджету області профінансовано відпускних працівникам закладів освіти на суму 236,9 млн. грн., і зокрема, педагогічним працівникам цих закладів – 218,9 млн. грн., або 80,5% від загальної суми на травень-серпень та 84,3% від показника травня-липня.