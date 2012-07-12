Вінницький маунтенбайкер до Олімпіади не дотягнув

У Сумах на чемпіонаті України з маунтенбайку визначилася остання олімпійська ліцензія нашої країни. У чоловіків звання чемпіона відстояв 32-річний луганський байкер Сергій Рисенко.

Друге місце у його 21-річного конкурента Дмитра Титаренка з Вінниці.

На третьому - 30-річний Олександр Геращенко з Донецької області.

Своєю перемогою Сергій Рисенко в черговий раз довів, що він кращий у вітчизняному маунтенбайке. Олімпіада в Лондоні має стати четвертою в кар'єрі луганчанина. Нагадаємо, що в 2000 році в Сіднеї Рисенко був на фініші 27-м, в 2004-му – в Афінах – 36-м, в 2008-му – в Пекіні – 42-м. Зараз пан Рисенко в світовому рейтингу – 59-й. Незважаючи на достатньо скромні результати, сам факт участі спортсмена в чотирьох поспіль Олімпіадах заслуговує на пошану.

