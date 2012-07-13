Тротуар від пл.Перемоги до ринку «Світанок» замостили під «старе місто»

До 15 серпня мають завершитись будівельно-монтажні роботи з благоустрою території від проспекту Коцюбинського до ринку «Світанок». Проінспектувати хід робіт взялися голова Вігнницької ОДА Микола Джига та міський голова Володимир Гройсман.

Відповідно до проекту, тут мають замостити декоративною плиткою 2045 м² тротуару, здійснити реконструкцію зеленої зони з огородженням турнікетом, облаштувати зовнішнє освітлення та встановити лавочки і урни.

Загалом ступінь виконання запланованих робіт міська влада оцінює на рівні 60-70%,.

Підприємством ТОВ «Шляхбуд» були виконані роботи з розширення проїжджої частини вул. 50-річчя Перемоги, завширшки 3,5 м на площі 580 м². В червні тут виконали роботи з влаштування проїздів до будинків та розширення автостоянки.

Більшість робіт виконано коштом підприємства «АВС-Цитрус», яке є замовником проведення робіт з реконструкції даної ділянки.