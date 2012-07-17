Вінницькі майстри перемогли на всеукраїнському шаховому турнірі

Вихідними у Козятині пройшов 5-й Всеукраїнський відкритий шаховий турнір. Змагання зібрали близько 60 представників 5 областей: Одеської, Хмільницької, Житомирської, Тернопільської і багатьох районів Вінницької. На старт вийшло і 4 майстри спорту, всі з міста над Бугом. Такий сильний склад вдалось зібрати завдяки підтримці змагання представниками Козятинської міської влади і спонсорами.

Як виявилось на фініші, шаховому десанту з міста над Бугом ніхто не зміг скласти реальної конкуренції. Переможцем турніру став молодий майстер спорту України Вадим Трегубов. Він не програв жодної партії і набрав 7,5 очки у 9 турах за швейцарською системою.

Другим став рейтинг-фаворит, міжнародний майстер і директор ДЮСШ № 6 Вінницького міського спорткомітету Микола Боднар.

Третє місце посів 12-річний призер чемпіонату України серед юнаків, кандидат у майстри спорту Владислав Лукіянчук.

Найкращий результат серед шахістів з районів Вінниччини показав триразовий чемпіон області Андрій Горобець (Могилів-Подільський) – 5-е місце. Гарно виступив чемпіон України серед юнаків до 10 років Віктор Матвіїшин – 6-е місце. А найкращим серед гостей з інших регіонів став Афлатун Мамедов (Котовськ Одеської області) – 7-е місце.

Загалом дбайливі організатори передбачили 10 основних призів і 15 додаткових: серед дітей у різних вікових категоріях, ветеранів, шахістів Козятину. Зокрема, приз найкращому ветерану отримав кандидат у майстри спорту Валентин Ткаченко (Попельня Житомирської області), а нагороду наймолодшому учаснику – 6-річний третьорозрядник Володя Добровольський.

Нагороди серед дітей у категорії до 10 років здобули бронзова призерка чемпіонату Європи Надія Шпанко і призер низки всеукраїнських змагань Женя Шафір, до 12 років – чемпіонка України Ірина Іщенко і сильний першорозрядник Віталій Липчанський, до 14 років – чемпіонка Вінниччини Айлін Гезгін.