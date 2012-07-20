Син вбив батька через оковиту

В селі Соколівка Крижопільського району сталася сімейна драма, яка закінчилась смертю 63-річного пенсіонера.

18 липня до чергової частини Крижопільського райвідділу міліції надійшло повідомлення від жительки села Соколівка про те, що вбито її батька.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Виїздом на місце події слідчо-оперативною групою було попередньо встановлено, що вночі у власному будинку, під час спільного розпиття спиртних напоїв та виниклої сварки, яка згодом переросла у бійку, 26-річний син вхопив зі столу кухонний ніж та наніс батькові ножове поранення в шию. Внаслідок смертельного удару останній помер на місці.

По приїзду працівників міліції зловмисник відразу ж зізнався у скоєнні вбивства, тому не намагався приховати сліди скоєння злочину.

Син вбитого пенсіонера раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, але ніде не працював, жив за рахунок пенсії свого батька та постійно зловживав спиртними напоями.

На даний час обвинувачений у вбивстві перебуває під арештом. Відносно нього порушено кримінальну справу за ознакам злочину,передбаченого ч1. ст. 115 КК України (навмисне вбивство), яке карається позбавленням волі від 7 до 15 років в'язниці).