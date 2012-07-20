Усі драгрейсери Європи з‘їдуться до Калинівки

28 липня на Калинівському аеродромі пройде найпрестижніше автозмагання року на Вінниччині – міжнародний турнір з драгрейсингу. Це перегони на прямій дистанції 402 метри. Вони отримали статус етапу перегонів «King of Europe», які є найвідомішими змаганнями з драгу в Європі.



Організовує турнір Вінницька обласна федерація драгрейсинга і дріфта. «King of Europe» у Вінниці включений до офіційного календарного плану європейських змагань з драгрейсингу. На турнір мають завітати не лише провідні спортсмени країн СНД, але й європейських країн.



Змагання з драгрейсингу і дріфту у Вінниці останніми роками отримали статус наймасовіших серед усіх видів спорту за кількістю уболівальників, потіснивши футбол. Зазвичай турніри у Калинівці збирають близько 5 тисяч глядачів. Від "Водоканалу" на аеродрому їхатимуть безкоштовні маршрутки. Вхід на змагання – від 60 гривень.