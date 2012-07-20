Янукович привітав хліборобів з першим мільйоном

Президент України Віктор Янукович привітав хліборобів Вінниччини з намолотом першого мільйона тонн зерна.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Президент наголосив, що вирощений та зібраний урожай є результатом невтомної трудової звитяги, хліборобського досвіду та умілого господарювання.

«Нехай ваша віддана праця й надалі служить на благо Вінниччини і народу України», – побажав В.Янукович хліборобам.