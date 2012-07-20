Вінничани стали їсти менше м’яса, а попивають дешевеньке молочко

В Вінницькій області в січні-червні 2012 року загальне виробництво продукції сільського господарства в порівнянні з відповідним періодом 2011 року виросло на 7,7%.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Вінницькій області.

Зокрема, в аграрних підприємствах виробництво сільгосппродукції виросло на 25,7%, господарствах населення - на 1,5%. У січні-червні 2012 року загальне виробництво м'яса у Вінницькій області скоротилося на 4,4% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 45,8 тис. тонн виробництво яєць - скоротилося на 5,3% - до 433 млн штук, виробництво молока збільшилося на 4% - до 414 тис. тонн.